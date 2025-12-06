Una joven de 21 años fue víctima de un violento robo esta tarde en pleno centro de la ciudad, cuando tres personas quisieron sustraerle sus pertenencias utilizando una botella de vidrio como arma. Por el hecho quedaron imputados un hombre de 32 y una mujer de 43, mientras que otro sujeto logró escapar.

Según la denuncia, el imputado, acompañado por una mujer de 43 años y otro hombre aún no identificado, intentó sustraer las pertenencias de la víctima en la intersección de Luro e Yrigoyen. El intento de robo no se concretó a partir de la intervención policial tras un llamado al 911.

En el lugar los efectivos lograron aprehender al sujeto de 32, mientras que minutos después, la mujer de 43 años se presentó en la Comisaría Primera, donde fue reconocida por la víctima mientras declaraba.

La Unidad Fiscal de Flagrancia, a cargo de Mariana Baqueiro, dispuso las actuaciones de rigor y ordenó el traslado del detenido a la Unidad Penal N°44 de Batán. En cuanto a la imputada, se notificó su situación por infracción al artículo 35 del Decreto Ley 8031/73 y recuperó la libertad bajo caución juratoria, conforme al artículo 119 del mismo cuerpo normativo.

