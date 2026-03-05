Ultimo Primer Día: refuerzan controles y habilitan una línea para denunciar fiestas clandestinas
Los operativos se realizarán durante la madrugada en plazas, el corredor costero y otros espacios públicos antes del ingreso a clases.
Los operativos se realizarán durante la madrugada en plazas, el corredor costero y otros espacios públicos antes del ingreso a clases.
La directora del Nivel Secundario del Colegio IDRA, Laura Iciart, consideró a este festejo como “un gran desafío”. Y dijo que desde la institución uno de los trabajos es hablar con las familias.
Solamente una menor fue trasladada por consumo de alcohol.
El Municipio calificó como "positivo" el operativo realizado con las distintas áreas del Ejecutivo y la policía Departamental de General Pueyrredon. "Funcionó todo bien, coordinado", dijo Martín Ferlauto, desde la secretaría de Seguridad.
Fernando García Castellano es un empresario que concesiona un reconocido balneario de la zona sur. Dio las razones del siniestro mientras explicaba a la policía lo sucedido.
De cara a los festejos secundarios por el ‘Último Primer Día’“, el subsecretario de Ordenamiento Urbano, Walter Calabretta, destacó el trabajo preventivo en conjunto y apuntó que “vamos a estar presentes para garantizar la seguridad y la integridad de los chicos, acompañando en estos festejos que se
Así lo afirmó el subsecretario de Seguridad de la Municipalidad, Marcelo Lencina, quien destacó que no hubo desmanes ni hechos vandálicos durante la madrugada en que los estudiantes de sexto año de secundaria celebraron el "UPD".
La celebración que se hizo popular hace algunos años, es un festejo llevado a cabo por adolescentes que cursarán el último año escolar. El Marplatense habló con actores del entorno educativo y municipal, y les consultó sobre las medidas de prevención que tomarán cuando el lunes los alumnos de sexto