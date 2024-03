Al igual que cada año, los festejos del último Primer Día (UPD) se desarrollaron esta madrugada, previa al inicio de clases en el nivel secundario. Estos eventos los realizan estudiantes del último año y en Mar del Plata suelen fijarse en Plaza España y Parque San Martín.

Sobre esto, el Municipio actuó con un operativo de control, junto a la Policía de la Provincia, el SAME y la Cruz Roja, Inspección General, Patrulla Municipal, Tránsito, Defensa Civil, Desarrollo Social y Minoridad para mantener bajo control a los menores en todo aspecto.

Sobre esto, Rodrigo Gonçalvez, secretario de Seguridad expresó cómo se llevaron adelante los operativos locales: "Con la cautela del caso, porque fueron muchos los colegios y los chicos que festejaron, queríamos tener también la mirada de los establecimientos y asegurarnos de que hayan entrado todos de buena manera y que los que se hicieron de forma privada, no hayan tenido alteraciones. Podemos afirmar que la situación estuvo controlada, que no tuvimos mayores inconvenientes. Dejamos atrás un nuevo UPD de buena forma en Mar del Plata", dijo.

Con respecto al post UPD, el referente indicó que "Nosotros centralizamos la mirada y el operativo en dos lugares fijos, la Plaza España y el Parque San Martín donde hubo más volumen de personas que otros años. El EMSUR es el encargado de hacer las limpiezas en ambos sectores para reestablecer la ciudad en su normalidad".

"Nosotros no compartimos este tipo de festejos, en cuanto a límites, consumo de alcohol, en el marco de un primer día de clases. Me parece que es lo que muchas veces falta en la sociedad, poner límites claros. Hay tiempo para todo y si bien no compartimos, lo acompañamos igual. Por eso se hacen los operativos, se trabajó con las instituciones, con diferentes áreas del Estado", siguió.

Y agregó: "Hay valoraciones positivas, hubo más padres presentes acompañando a los chicos, tanto en el ámbito privado con las inspecciones que se hicieron en diferentes lugares y de hecho una se neutralizó porque el lugar no estaba habilitado, que no reunía las cuestiones mínimas de seguridad; así que esa fiesta no se llevó adelante. En otros casos se notificaron por diferentes cuestiones pero se permitió que siguieran porque estaban controlados y acompañados".

"La presencia de los padres en lugares públicos fue permanente y en un buen volumen, que es algo para destacar. Algunos chicos debieron ser atendidos por consumo de alcohol, pero no hubo heridos, ni disturbios. Hubo un buen comportamiento de la ciudadanía. No todo es negativo y hay cosas para valorar", sumó Gonçalvez.

"Hay buen diálogo entre los chicos y los establecimientos. Tenemos todos una mirada bastante parecida entre si es apropiado o no pero los jóvenes tienen sus modas, su impronta y a veces ir a contrarrestarlos, termina siendo peor porque buscan la clandestinidad", adhirió.

"En un futuro se verá si estas formas permanecen o no, si hay que tener un ojo más clínico o no pero en definitiva, mientras tanto, la intención es formar operativos, que los contengan y acompañen a todos, a los chicos y al ciudadano que está descansando o circulando. Eso es lo que más me preocupa, que no haya conflictividad con ruidos molestos. Tener el control es difícil por eso valoramos el labor de la Cruz Roja, Inspección General, Patrulla Municipal, Tránsito, Defensa Civil, Desarrollo Social, Minoridad, porque pusieron un poco más para este operativo", mencionó.

"Lo secuestrado estuvo en el marco de lo normal. Un poco de alcohol, pirotecnia y no hubo inconvenientes con otras sustancias. Estuvo dentro de lo que mas o menos estamos acostumbrados", concluyó el Secretario de Seguridad municipal.

Por su parte, Marcelo Cardoso, titular de Inspección General afirmó a El Marplatense que trabajaron “desde temprano y procedimos a realizar los controles pertinentes en torno al último primer día. Labramos las actuaciones correspondientes de distintas quintas que ya habíamos clausurado durante el verano por fiestas clandestinas y que estaban trabajando de forma ilegal. Algunas en la zona sur y en avenida Jorge Núñez 456 donde reclausuramos el establecimiento”.

“Y también estuvimos trabajando en distintas actividades como en la plaza de España y otros parques de la ciudad de Mar del Plata donde se secuestró bebidas alcohólicas y material pirotécnico. La labor con distintas dependencias municipales fue intensa a fin de que todo ocurra con normalidad y se puedan desarrollar en ámbitos legales sin ningún tipo de inconveniente”, aclaró.