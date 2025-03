A poco menos de una semana, Mar del Plata atravesará el inicio al ciclo lectivo 2025. Con el objetivo de asegurar un comienzo sin contratiempos, el sistema educativo municipal afirmó trabajar intensamente en la mejora de infraestructuras. En detalle, el área de la primaria empezará el miércoles 5 de marzo y el nivel secundario el lunes 10.

Otro de los sectores que también se está preparando es el de Seguridad, en el marco de los clásicos festejos del Último Primer Día (UPD) que realizan los estudiantes de sexto año de secundaria para celebrar su proximidad con la finalización del nivel.

En ese marco, Rodrigo Gonçalves, secretario de Seguridad dialogó con El Marplatense y expresó: "Estuvimos reunidos con diferentes actores importantes para tratar esta temática con la idea de realizar un operativo tal cual se ha desarrollado en los últimos años. Hay que saber y entender que no estamos de acuerdo con este tipo de festejos pero que tampoco nos podemos desentender de la cantidad de chicos que transitan por espacios públicos en las primeras horas de la mañana, y a su vez las fiestas que se realizan".

"En ese marco, coordinaremos un trabajo con Inspección General para identificar aquellos lugares que no están habilitados, que no cuentan con las medidas de seguridad correspondientes para realizar estos encuentros. En el caso de los espacios públicos, el trabajo irá por la misma línea, abarcando Plaza España, Parque San Martín, que son dos lugares en donde los chicos se presentan siempre y en ese sentido haremos un operativo con el SAME, la Cruz Roja, Defensa Civil, Policía, Tránsito y algunos controles en esos lugares de manera estática", agregó.

Y continuó: "También estaremos de manera dinámica en lugares costeros porque hay sitios en donde también se juntan pero en menor medida. El UPD nos da la posibilidad de saber que los festejos se centran ese primer día. Bajo ningún punto de vista garantizamos la seguridad de los chicos pero si generamos un operativo que de alguna u otra manera pueda contener de la mejor manera posible".

"Esto pasa por la responsabilidad indelegable que tienen los padres con sus hijos, que son menores de edad y se encuentran festejando en la vía pública. Parece algo contradictorio que haya un festejo con consumo de alcohol el primer día de clases que es cuando uno retoma la educación. Pero más que juzgar también pensamos en cuestiones Estatales y por lo tanto generamos estos encuentros y reuniones con autoridades y padres, para entender las distintas responsabilidades y proponer este operativo"

"Esto va a ser único, se realizará sobre la madrugada del día lunes 10 y si bien no garantizamos, si acompañamos y entendemos que los chicos van por este camino. El trabajo a futuro es modificar algunas conductas que se están estableciendo y que significan un gasto de un recurso estatal que se pone a disposición de ellos".