La Municipalidad anunció que realizará operativos de control en la vía pública y en encuentros privados en el marco del denominado Ultimo Primer Día (UPD), durante la madrugada previa al inicio de clases, especialmente en sectores como Parque San Martín, Plaza España y el corredor costero.

El operativo será coordinado por la Secretaría de Seguridad e incluirá presencia municipal antes del ingreso a las instituciones educativas y controles en posibles encuentros organizados en ámbitos privados.

Según explicó el secretario de Seguridad, Rodrigo Gonçalves, originalmente estos festejos se realizaban en hogares o espacios particulares con acompañamiento familiar. “No obstante, hemos visto un cambio de conducta sustancial. En algunos casos se pretende realizar encuentros masivos con más de 20 instituciones y más de 600 personas. Ahí ya estamos pasando un límite que el Estado no va a permitir”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario fue contundente: “No vamos a permitir la realización de fiestas clandestinas, en ningún contexto”.

Además, advirtió que tampoco se habilitarán eventos en lugares que no cuenten con la autorización correspondiente. “No se va a permitir que se lleven adelante encuentros en espacios que no estén habilitados y que no tengan las condiciones apropiadas -como ambulancias y medidas de seguridad- para este tipo de eventos”, señaló Goncalvez.

Desde el Municipio indicaron que el trabajo será preventivo, ya que existen lugares identificados donde podrían intentar realizarse este tipo de fiestas. Durante la madrugada se llevarán adelante inspecciones y controles para evitar su concreción.

Paralelamente, se habilitará una línea de comunicación para que vecinos y padres puedan brindar información si tienen conocimiento sobre la organización de estos encuentros. El número habilitado es 223-3406177.