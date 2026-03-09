El operativo incluyó controles estáticos y dinámicos en plazas, parques y puntos de reunión habituales de los jóvenes. Plaza España y Parque San Martín concentraron el mayor despliegue, con presencia de la Patrulla Municipal, Defensa Civil, equipos de la Dirección de Niñez y Juventud, SAME y una carpa sanitaria de la Cruz Roja.

Inspección General detectó un salón con más de 300 estudiantes y presencia de alcohol. El personal intervino y entregó a los menores a sus padres o tutores.

En paralelo, la Patrulla Municipal actuó junto a efectivos policiales ante el robo de un celular cometido por tres menores, que quedaron demorados y el teléfono fue devuelto a su dueño.

La Cruz Roja realizó siete atenciones, entre ellas casos de vómitos y mareos por ingesta de alcohol, dos quemaduras leves por pirotecnia y un traumatismo por caída. Todos los asistidos están fuera de peligro y ninguno requirió traslado.

Pasadas las 7 de la mañana, los estudiantes se desconcentraron de los espacios públicos con presencia de sus padres e ingresaron sin inconvenientes a sus establecimientos educativos.

