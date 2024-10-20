Deportivo Norte se prepara para la segunda fecha del Regional
El “Aurinegro” visitará a mañana a Sud América de Miramar a partir de las 16.
El “Aurinegro” visitará a mañana a Sud América de Miramar a partir de las 16.
Luego de quedar eliminado en la edición que se disputa el año presente, la dirigencia confirmó que lo volverá a jugar la próxima temporada.
El “Aurinegro” va sumando piezas a su plantel a falta de poco más de una semana para su estreno en la competencia.
El futbolista de Ferro de Olavarria, que volverá a Kimberley, habló con Marca Deportiva Radio de lo que fue la final de la Región Pampeana Sur del Regional Amateur frente a Costa Brava.
En la antesala al debut en el Regional, el director técnico de Deportivo Norte, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre los refuerzos y sus sensaciones previas.
El “Decano” disputará una nueva fecha del Regional el domingo a las 11.
Luego de los incidentes en la final frente a Costa Brava, el Consejo Federal margino del próximo torneo al equipo de Comodoro Rivadavia.
El equipo de Di Martino hará su estreno mañana a las 16 frente a Villa Díaz Vélez de Necochea.
Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte deberán dar vuelta sus respectivos encuentros el domingo a las 17.
El aurinegro visitará a Atlético Mar del Plata el sábado a las 16:00 en el "Pichi Fullaondo", por la primera fecha del Torneo Regional Amateur.
El "Depor" será el único representante de la Liga Marplatense de Futbol en esta edición 2024-2025.
El equipo de Mauricio Di Martino se jugara el pasaje a la final en la Liga Marplatense y la clasificación a la siguiente etapa del Regional.