Deportivo Norte ya palpita su segunda presentación en el Torneo Regional Amateur en donde visitará a Sud América de Miramar mañana a partir de las 16.

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El conjunto de Mauricio Di Martino mostró un buen rendimiento en el debut aunque le faltó eficacia para que los tres puntos se quedaran en Mar del Plata. Para su rival será el estreno en la competencia y se disputarán a todo o nada la victoria teniendo en cuenta que todo se torna más parejo en un grupo de 3.

En el “Aurinegro” son bajas Manuel Ceratto por un traumatismo en la rodilla al igual que Leonardo Fredes que continúa con la recuperación en el tobillo. Por su parte, Leandro Páez será evaluado hasta último momento tras quedar fuera de los convocados en el debut por una molestia muscular.

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El encuentro contará con el arbitraje de Kevin Fabian Gatti acompañado por Alexis Jonathan Janus y Lautaro Maldonado como asistentes. Cabe recordar que el encuentro es sin público visitante.

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