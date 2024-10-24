Atlético Mar del Plata ya tiene su segunda jornada programada
El “Decano” disputará una nueva fecha del Regional el domingo a las 11.
Atlético Mar del Plata ya tiene programación para su segunda jornada en el Torneo Regional Amateur luego de lo que fue el empate con sabor amargo en el debut.
El “Decano”, que igualó sin goles en la primera fecha frente a Social Mar de Ajó, chocará cómo visitante frente a Sociedad de Fomento San Bernardo el domingo 27 de octubre a las 11.
La segunda fecha contará con el arbitraje de Facundo Héctor Alvez,Alexis Jonathan Janus y Lautaro Maldonado, todos de la liga de Madariaga.
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El equipo de Martín Quintas tendrá un partido clave el sábado por las semifinales de la Liga Marplatense de Fútbol en donde se verá las caras con River en el “Pichi Fullaondo”.
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