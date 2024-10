El Consejo Federal de Fútbol confirmó las zonas y los fixtures para el próximo Torneo Regional Amateur en donde habrá dos representantes marplatenses: Deportivo Norte y Atlético Mar del Plata.

Ambos equipos de la ciudad son parte de la Región Pampeana Sur del torneo, que está compuesta por nueve zonas, tres de 4 clubes y seis de 3. Clasificarán a la siguiente fase, los primeros dos de los grupos de 4 y los líderes de las zonas de 3, junto a los cuatro mejores segundos.

El “Decano” integra la Zona 8 junto con Mar de Ajó, y Sociedad de Fomento de San Bernardo mientras que el “Aurinegro” comparte la Zona 8 junto con Villa Díaz Vélez de Necochea y Sud América de Miramar.

Puede interesarte

Los partidos de la competencia, que tendrá inicio el próximo domingo 13 de octubre para los de Di Martino y el 20 para los de Quintas, serán solo con parcialidad local y no se permitirá el ingreso del público visitante.



FIXTURE DEPORTIVO NORTE (Zona 8)

FECHA 1: (13 de Octubre) vs. Villa Díaz Vélez (L)

FECHA 2: vs. (20 de Octubre) Sud America de Miramar (V)

FECHA 3: LIBRE

FECHA 4: (3 de Noviembre) vs. Villa Díaz Vélez (V)

FECHA 5: (10 de Noviembre) vs. Sud America de Miramar (L)

FECHA 6: LIBRE

FIXTURE ATLÉTICO MAR DEL PLATA (Zona 7)

FECHA 1: LIBRE

FECHA 2: (20 de Octubre) vs. Deportivo Mar de Ajó (L)

FECHA 3: (27 de Octubre) vs. Sociedad de Fomento San Bernardo (V)

FECHA 4: LIBRE

FECHA 5: (10 de Noviembre) vs. Deportivo Mar de Ajó (V)

FECHA 6: (17 de Noviembre) vs. Sociedad de Fomento San Bernardo (L)