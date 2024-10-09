Las nuevas caras de Atlético Mar del Plata para afrontar el Regional
El “Decano”, que debutará el 20 de octubre, sumó 17 incorporaciones.
El “Decano”, que debutará el 20 de octubre, sumó 17 incorporaciones.
El entrenador del "Decano" cumplió 250 partidos dirigidos y habló al respecto en Marca Deportiva Radio (FM 99.9).
El entrenador de Atlético Mar del Plata declaró en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre el certamen que estará disputando su equipo a partir de octubre.
Tanto el “Decano”, que integrará la Zona 8, como el “Aurinegro”, que formará parte de la Zona 7, integrarán la Región Pampeana Sur.
Un día después de coronarse campeón de la Liga Marplatense de Futbol, el equipo de Martín Quintas consiguió el pase a la próxima Etapa del Torneo Regional Amateur.
El "Decano" cayó por la mínima en su visita a Sporting por la ida del primer duelo de playoffs del Regional.
Sebastián Nieto, capitán del equipo y Enzo Vértiz, autor del segundo tanto en la final, dialogaron con Marca Deportiva luego de su segundo campeonato local representando al "Decano"
El "Decano" venció por la mínima a Social Mar de Ajó por la quinta fecha de la competición.
El equipo de Martín Quintas igualó 1-1 con Sociedad de Fomento San Bernardo y está obligado a ganar los dos partidos restantes para conseguir la clasificación.
El "Decano" igualó sin goles con Social Mar de Ajó en el marco de la segunda fecha de la tercera categoría del ascenso.
El entrenador de Atlético Mar del Plata habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre lo que significa para el club disputar este año el Regional Amateur junto con Kimberley: “no sé si podemos ir por el ascenso, pero vamos a competir”.