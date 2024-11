Luego de coronarse campeón de la Liga Marplatense de Futbol con Atlético Mar del Plata, Sebastián Nieto y Enzo Vértiz, dos de las piezas claves de la final contra Deportivo Norte, expresaron sus sensaciones de la gloria.

Ambos también formaron parte del plantel 2023 que también se quedó con el título, por lo que significó el bicampeonato. Sin embargo para Vértiz, autor del golazo que selló el 2-0, fue la tercera copa en alzar. “Estoy muy feliz. Siempre le digo a mis compañeros que tenemos que ir por más. Las cosas vienen saliendo muy bien. Uno ya sabe lo que tiene que hacer. Yo no daba más pero nunca dejo de correr”, expresó el 7 del “Decano”.

Además, se mostró contento por convertir en un partido especial y agregó: “Era lo que faltaba. No se me venía dando el gol pero hoy lo pude hacer y para todo jugador es lo más lindo del mundo que sea en una final. No me acuerdo como le pegué, después lo voy a volver a ver.”.

Nieto también fue clave para la defensa del título sobre todo en el complemento, cuando tapó un golpe de cabeza de Coopens que ingresaba para el descuento. “Nosotros estamos preparados para eso. Nos tiramos y nos levantamos. A veces la tocamos y entra, a veces se nos escapa pero hoy la toqué y salió y en los penales en semifinales también. Estamos para darle seguridad al equipo”, dijo.

El arquero y capitán también habló sobre su rol como referente y explicó: “El grupo es espectacular. El del año pasado también pero los que nos quedamos invitamos a los más chicos a vivir cosas lindas, jugar del primero al último partido. Entre el año pasado y este entre 63 partidos jugué 60, es una locura. De esos 63 el equipo solo perdió 7. Uno le sale del corazón, intenta animar al compañero y lo motiva a que de el 100%”.

Puede interesarte

En la misma línea el experimentado Vértiz explicó: “Ya el cuerpo de uno no es el mismo pero desde el lado que nos toca siempre aportando para los chicos que vienen de abajo, que van ganando experiencia”.

Finalmente, le dedicaron unas palabras de agradecimiento al entrenador Quintas, que cumplió con el objetivo y los llevo a lo más alto. “Martin nos dió siempre la posibilidad de trabajar bien y el cuidado de la pelota que capaz en nuestro futbol es difícil por las canchas. Da la clara que con el trabajo se logra llegar a grandes cosas”, relató Nieto. “Es un técnico que tiene mucha seriedad. Siempre nos inculca que tenemos que ir por más. Esto es todo para él”, cerró Vértiz.