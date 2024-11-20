Sebastián Nieto: "Ganar dos finales es para remarcar"
El arquero de Atlético Mar del Plata habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de levantar el trofeo de la Liga Marplatense de Futbol por segundo año consecutivo.
El arquero de Atlético Mar del Plata habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de levantar el trofeo de la Liga Marplatense de Futbol por segundo año consecutivo.
Sebastián Nieto, capitán del equipo y Enzo Vértiz, autor del segundo tanto en la final, dialogaron con Marca Deportiva luego de su segundo campeonato local representando al "Decano"
Once Unidos y River lograron la clasificación a semifinales del certamen de la Liga Marplatense en el tiempo reglamentario y tanto Atlético Mar del Plata como Deportivo Norte lo hicieron por penales.
Se disputó este sábado la Fecha 13 del Torneo "Liga Marplatense de Fútbol" donde quedaron varios equipos con chances de clasificación a 4° de final y 3 con chances de 16avos.