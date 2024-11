Luego de conseguir el bicampeonato de la Liga Marplatense de Futbol con Atlético Mar del Plata, el arquero figura Sebastián Nieto pasó por Marca Deportiva Radio (FM 99.9) en donde analizó el proceso desde lo grupal como también en lo individual.

La final terminó saliendo soñada, la terminaron liquidando con una solvencia muy importante. ¿Cómo lo viviste?

-Da la casualidad que fue con el mismo rival. Sabíamos que Norte iba a querer tener la revancha del año anterior, entonces no nos teníamos que relajar, planteamos un gran partido y lo sacamos adelante. Capaz que antes de jugar era impensado que íbamos a ganar tres a cero, pero se dio así y de la mejor manera para nosotros.

¿Cuál es el pensamiento de un equipo que va en ventaja al momento de jugar una final larga? Ustedes ganaron 1-0 en el epílogo con el gol de Danilo Tech y el segundo partido se juega con esa ventaja psicológica.

-El miércoles de la semana pasada habíamos hecho la práctica de fútbol formal y el jueves que hicimos un táctico. El ayudante de Martín dijo que el trabajo táctico iba a ser para el ataque, porque nosotros teníamos que salir a buscar el partido. Entonces ahí está la clara de lo que es el grupo, que no se apoyó en la ventaja sino que fue a buscar el partido y ganamos los dos. Ganar dos finales es para para remarcar sin duda.

¿Tomaron conciencia de lo que significa ganar dos años consecutivos el campeonato local?

-No, increíble. Vos podés ganar 30 partidos y perder el último y no salir campeón. Entonces hoy creo que es muy reciente y yo creo que a medida que pasen los años vamos a dimensionar un poco lo que se logró.

Pasó todo a una velocidad increíble mientras ustedes iban jugando esta fase decisiva como grupo entre el torneo local también se jugaba el Regional Amateur. ¿Era una presión constante jugar un día y el otro sobre todo en esa parte del torneo?

-Más que nada para el cuerpo técnico, los que ya estamos en el club, era bajar las cargas, pero tampoco relajarte, porque también había chance de capaz jugar el domingo. Entonces fueron semanas que había un grupo que hacía un poquito más liviano, otro un poquito más fuerte y lo sacamos adelante de la mejor manera.

¿Cómo fue ese proceso del grupo para ir evolucionando durante el año?

-Primero que nada, arrancar el año sin Elías Medina, el goleador, no fue fácil. En el fútbol generalmente uno pierde más de lo que gana, es difícil arrancar un año después de que ganaste porque no hay más. Entonces arrancamos sabiendo que todos los equipos te querían jugar y te querían ganar. Fuimos armando un grupo nuevo con la gente que estaba y con la gente que se sumó. En zona campeonato, realmente hicimos un buen papel, pero perdimos partidos yo creo que que con los rivales que eran un poco más accesibles, capaz ahí el equipo no estuvo a la altura o se relajó de más. Y los puntos que hemos perdido fueron contra los rivales que después al final de la zona de campeonato estaban por debajo nuestro. Nosotros con Once Unidos que terminó puntero, ganamos, con River empatamos, con Norte ganamos, con Círculo empatamos, con Kimberley ganamos y terminamos perdiendo con Peñarol, Argentinos del Sud y Talleres. Increíble. Y ya después sabíamos que lo más importante para nosotros era pasar a semis porque ya era justo el inicio del Regional y éramos 35 jugadores para jugar un solo torneo. Ahora con el éxito concluido, tenemos seguir juntando fuerzas a los que ya estamos de todo el año para encarar lo que viene, que es muy importante para el club también.

Vos fuiste un factor preponderante en esa semifinal, atajando cuatro penales contra River, que era por supuesto uno de los equipos también candidatos ¿Fue un fin de semana muy particular ese para vos, ¿no?

-Increíble. Uno siempre se imagina ser figura, se imagina atajando una pelota en el ángulo o atajando un penal. Pero bueno, gracias a Dios fueron cuatro impensados, fue un logro personal, pero eso es para el equipo, no nos podíamos quedar en la puerta de jugar una final tan fácil. Así que tuve la suerte y el trabajo de lograrlo. Coronarlo después con el título también es mucho mejor. Porque yo pude haber sido figura en una semifinal atajando cuatro penales, pero si la final la perdes, ya no se acuerda nadie después. Entonces con eso revalidas también el logro.

¿Particularmente vos cómo trabajas el puesto de arquero específicamente?

-Yo en mi caso soy entrenador de arqueros, trabajo en la academia Campodónico, soy el coordinador deportivo ahí. También soy entrenador de las inferiores de Atlético Mar del Plata, entonces conozco del puesto porque me he preparado. Yo cuando era chico, mi primer entrenador arquero lo tuve a los 14 años y hoy en día yo doy clases con nenes de cinco años que ya tienen los guantes puestos. Entonces nos dimos cuenta que es muy importante la cabeza. Yo en mi caso voy al psicólogo también, intento siempre hacer trabajo de respiración, visualización, imaginarte siempre en situaciones que sos figura, que sos importante para el equipo. Y la mente se cree lo que la mente lo crea, viste. Después, bueno, el cuidado personal va de la mano. Yo en estos dos años en Atlético jugamos 63 partidos, yo disputé 60. Eso también habla de que la preparación que tenemos acá en el gimnasio del club y nos prestan las instalaciones para entrenar y los cuidados personales son muy importantes a la hora del jugador. Uno es un fútbol amateur, pero lo hace lo más profesional posible. Eso también a la larga trae resultados y de la mejor manera.

¿Cómo es esto de la visualización que contas?

-Hay técnicas de respiración también, en el cual uno cuando se siente nervioso, que le transpiran las manos o siente un calor o el latido fuerte del corazón, empezar a respirar para bajar los niveles de ansiedad. Bueno, yo tenía también un tema con el tema de las uñas, me comía mucho las uñas y lo hemos trabajado, hacer diferentes técnicas para cuando uno se está comiendo las uñas empezar a pensar en otra cosa y bajar los niveles de ansiedad. Eso de la visualización también, uno cuando se está duchando, cuando está por acostarse, imaginarse en diferentes situaciones y que siempre esas situaciones sean buenas, porque también si uno empieza a pensar en los factores negativos también la cabeza llega al día del partido arruinada. Sin duda.