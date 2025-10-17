El capitán de Deportivo Norte, Fermín Iriarte, dialogó con El Marplatense en la antesala de un nuevo comienzo del Torneo Regional Amateur, donde el equipo buscará ser protagonista. Habló sobre las expectativas, la ilusión del grupo y el atractivo duelo ante otro representante de la ciudad.

Sobre el inicio de esta nueva edición, Iriarte explicó:

“Este año el equipo se armó de una manera distinta desde el comienzo. Se buscó una base de jugadores con experiencia en el Regional, pero que también puedan competir en el torneo local. Si bien el objetivo principal es salir campeones en la liga marplatense, en el Regional el primer paso es clasificar a los playoffs. Es una zona complicada, con dos rivales que respetamos mucho y que ya conocemos, tanto de la liga local como del año pasado en el Regional frente a Villa Díaz Vélez. Es una zona corta, de tres equipos, donde se juega a todo o nada, así que apuntamos a pasar de fase como primer objetivo”.

Respecto a los refuerzos, el capitán destacó el compromiso de quienes se sumaron al plantel:

“Siempre que viene gente a aportar, estamos contentos. Este año se sumaron jugadores con pasado en el club y otros con experiencia en equipos importantes de la ciudad, como Alvarado y Aldosivi. Algunos chicos que hicieron inferiores en Norte volvieron a su casa, y eso nos pone felices. Todo el que venga a sumar es bienvenido porque nos ayuda a cumplir los objetivos”.

En cuanto al cruce con Club Mar del Plata, Iriarte anticipó un partido especial:

“Venimos de una racha negativa con Mar del Plata, pero hay un respeto mutuo. Ambos equipos venimos compitiendo fuerte en los últimos años y por algo los dos estamos nuevamente en el Regional. Más allá de los refuerzos, los dos mantenemos una base de jugadores que ya nos conocemos, así que va a ser un hermoso duelo para la ciudad. Somos los dos representantes marplatenses, así que va a ser un partido digno de ver”.

Finalmente, dejó un mensaje para los hinchas:

“A la gente le digo que se quede tranquila, que estamos haciendo las cosas bien. Sentimos su apoyo en cada partido. Estamos viviendo años históricos para el club y eso también es gracias a ellos. Vamos a dejar todo por Deportivo Norte, como siempre”.

Con emoción, cerró con una frase que resume su sentido de pertenencia:

“Norte es mi vida. Jugar acá es estar en mi casa, la de mi familia de toda la vida. Es un orgullo enorme poder vivir un torneo tan importante con el club de mis amores”.

Los capitanes de Atlético Mar del Plata y Deportivo Norte pasaron por El Marplatense.