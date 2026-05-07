tipos de robos

Capturan a delincuente acusado de romper la vidriera de una cafetería
El sospechoso, de 37 años y en situación de calle, fue identificado a partir de cámaras de seguridad y quedó imputado por tentativa de robo.
El sospechoso, de 37 años y en situación de calle, fue identificado a partir de cámaras de seguridad y quedó imputado por tentativa de robo.
El operativo se extendió por más de 40 cuadras. Uno de los detenidos era intensamente buscado por haber baleado a un joven en 2025.
Ocurrió en el barrio San José. Un hombre y una mujer fueron sorprendidos dentro del predio con elementos preparados para sustraer.
El hecho ocurrió en una casa de calle 25 de Mayo al 7800. El sospechoso fue detenido tras una breve persecución con una garrafa y zapatillas sustraídas.
En época de crisis es fundamental que tanto las empresas como las personas recurran a la seguridad de información.