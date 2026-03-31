Personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo cerrojo para dar con los sospechosos.

Una persecución a toda velocidad, que atravesó gran parte de la ciudad y mantuvo en vilo a varios barrios, terminó en la noche del 30 de marzo con la detención de dos hombres acusados de robar un auto. Pero lo más impactante del caso surgió después: uno de ellos tenía pedido de captura por un intento de homicidio agravado con arma de fuego.

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Todo comenzó con un llamado al 911 que alertaba sobre el robo de un Volkswagen Gol Trend en la zona de Lebensohn al 3700. A partir de allí, personal del Comando de Patrullas desplegó un operativo cerrojo para dar con los sospechosos.

La tensión escaló cuando el vehículo fue detectado y sus ocupantes intentaron escapar. Se inició entonces una persecución que se extendió por más de cuarenta cuadras, hasta que finalmente el auto fue interceptado en la esquina de El Cano y Juana Azurduy.

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Sin margen de escape, dos hombres —de 34 y 25 años— descendieron del vehículo y fueron rápidamente reducidos por los efectivos. Sin embargo, lo que parecía un caso más de robo automotor dio un giro inesperado al momento de la identificación.

El mayor de los detenidos tenía una captura activa por un brutal ataque a tiros ocurrido en octubre de 2025, en el que un joven de 22 años recibió cuatro disparos: tres en las piernas y uno en el abdomen.

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Según la investigación, la víctima había sido sorprendida por atacantes en moto que abrieron fuego sin mediar palabra. Gravemente herido, fue trasladado de urgencia al HIGA, donde debió ser operado para salvar su vida. El hecho estaría vinculado a conflictos en torno al consumo de drogas.

Pese a los allanamientos realizados días después del ataque, el sospechoso había logrado mantenerse prófugo… hasta ahora.

En el operativo más reciente, además de las detenciones, se recuperó el vehículo robado, que tenía la llave colocada, lo que refuerza la hipótesis de un robo reciente.

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La fiscal de Flagrancia, Ana María Caro, dispuso la formación de una causa por robo agravado y el traslado de ambos imputados a la Unidad Penal N° 44, mientras avanza la investigación.

Así, una persecución que comenzó como un robo terminó con la caída de un prófugo peligroso que llevaba meses evadiendo a la justicia.