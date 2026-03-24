Un hombre de 46 años y una mujer de 43 fueron aprehendidos en el barrio San José tras ser sorprendidos dentro de una obra en construcción con aparentes fines de robo.

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El hecho se registró en la intersección de las calles Matheu y Córdoba, donde personal del Comando de Patrullas acudió luego de un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de intrusos en el lugar.

Al arribar, los efectivos constataron que la puerta de ingreso había sido forzada. En el interior del predio, localizaron a un hombre oculto en el segundo piso, quien intentó darse a la fuga pero fue rápidamente reducido por el personal policial.

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En tanto, a unos 100 metros del lugar, los uniformados interceptaron a una mujer que transportaba cableado eléctrico que habría sido sustraído de la obra.

Durante la inspección, también se hallaron distintos elementos preparados para su retiro, entre ellos herramientas y materiales de construcción.

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Ambos imputados quedaron a disposición de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de una causa por tentativa de robo, la notificación conforme al artículo 60 del Código Procesal Penal y su comparendo a primera hora en sede judicial.