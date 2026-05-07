Un hombre de 37 años fue detenido este martes por la noche en Mar del Plata, acusado de intentar robar en una cafetería ubicada en la zona de Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.

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El operativo se realizó durante recorridas preventivas de personal policial y Patrulla Municipal. A partir de imágenes de cámaras de seguridad, los efectivos lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Catamarca y Belgrano.

Según informaron fuentes oficiales, el hombre había aportado inicialmente una identidad falsa, aunque posteriormente se logró confirmar sus datos y comprobar que vestía la misma ropa observada en las filmaciones del hecho.

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La Fiscalía dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44.

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