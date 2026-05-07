Capturan a delincuente acusado de romper la vidriera de una cafetería
El sospechoso, de 37 años y en situación de calle, fue identificado a partir de cámaras de seguridad y quedó imputado por tentativa de robo.
Un hombre de 37 años fue detenido este martes por la noche en Mar del Plata, acusado de intentar robar en una cafetería ubicada en la zona de Rivadavia e Hipólito Yrigoyen.
El operativo se realizó durante recorridas preventivas de personal policial y Patrulla Municipal. A partir de imágenes de cámaras de seguridad, los efectivos lograron localizar al sospechoso en inmediaciones de Catamarca y Belgrano.
Según informaron fuentes oficiales, el hombre había aportado inicialmente una identidad falsa, aunque posteriormente se logró confirmar sus datos y comprobar que vestía la misma ropa observada en las filmaciones del hecho.
La Fiscalía dispuso la formación de una causa por robo en grado de tentativa y ordenó su traslado a la Unidad Penal N° 44.
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