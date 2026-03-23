Un hombre de 30 años fue aprehendido en Mar del Plata acusado de intentar cometer un robo en una vivienda a la que ingresó mediante escalamiento.

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El hecho se registró en un domicilio ubicado en calle 25 de Mayo al 7800, donde la víctima, un joven de 18 años, advirtió ruidos provenientes del patio. Al verificar la situación, constató el faltante de una garrafa y un par de zapatillas.

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De inmediato, el damnificado salió en persecución del sospechoso, a quien logró divisar mientras huía con los elementos sustraídos. En ese contexto, alertó a personal de la Prefectura Naval Argentina que se encontraba en la zona.

Minutos más tarde, el individuo fue interceptado en la intersección de avenida Colón y Coronel Suárez, donde se concretó su aprehensión y el secuestro de los objetos robados, que posteriormente fueron restituidos a su propietario.

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La causa quedó a cargo de la Fiscalía de Flagrancia, que dispuso la formación de actuaciones por el delito de hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa, la notificación del imputado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán.