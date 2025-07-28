Tailandia y Camboya acuerdan alto el fuego “inmediato e incondicional”
Anwar, quien presidió las conversaciones como jefe del bloque regional de la ASEAN, dijo que ambas partes han llegado a un entendimiento común.
Anwar, quien presidió las conversaciones como jefe del bloque regional de la ASEAN, dijo que ambas partes han llegado a un entendimiento común.
Ocurre en la ciudad de Nakhon Ratchasima, en el este del país. El asesino hizo publicaciones sobre la masacre en Facebook. Su madre está en el lugar.
Uno de los problemas más graves que enfrenta el planeta hoy en día. Se han acabado cientos de miles de hectáreas de árboles a lo largo de los años.