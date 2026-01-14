Al menos 30 personas murieron y otras 67 resultaron heridas tras un grave accidente ferroviario ocurrido en el noreste de Tailandia, cuando una grúa de gran porte cayó sobre un tren de pasajeros en plena circulación.

Según informaron autoridades locales y medios internacionales, el tren fue impactado por la estructura metálica que sostenía un puente ferroviario en construcción, lo que provocó el descarrilamiento de varios vagones y un incendio inmediato en la formación.

Tras el colapso, se desplegó un amplio operativo de emergencia en la zona. Equipos de la policía, bomberos y servicios médicos trabajaron contrarreloj para controlar las llamas y rescatar a los pasajeros atrapados entre los hierros retorcidos.

Imágenes difundidas en redes sociales y por organismos oficiales mostraron vagones calcinados, columnas derrumbadas y escenas de extrema desesperación durante las tareas de rescate, que se extendieron durante varias horas.

Desde el gobierno local confirmaron que la grúa “se desplomó sobre el tren de pasajeros”, generando el descarrilamiento y el posterior incendio.

El hecho reavivó el debate en Tailandia sobre las condiciones de seguridad en obras ferroviarias y la convivencia entre trabajos de infraestructura y el funcionamiento del transporte de pasajeros, en uno de los corredores más transitados del país.

Fuente: NA