Un empleado de un zoológico de Tailandia murió al ser atacado por siete leones mientras les daba de comer. El hombre trabajaba como cuidador de animales salvajes desde hacía más de 30 años. La tragedia fue confirmada este miércoles por las autoridades del lugar.

El dramático episodio ocurrió en el Safari World Bangkok. Se trata de uno de los zoológicos más importantes de Asia, que es visitado por turistas y lugareños por las increíbles experiencias que ofrecen, que incluyen interacciones con las peligrosas especies.

Según reveló Sadudee Punpugdee, un responsable del Departamento de Parques Nacionales de Tailandia, en una entrevista con AFP, “la víctima es un empleado del zoo que alimentaba habitualmente a los leones“.

“Estaba solo, de espaldas a los animales, permaneció de pie unos tres minutos y luego un león se acercó lentamente y lo atrapó por detrás“, detalló Tavachai Kanchanarin, un visitante del safari, en diálogo con la cadena local Thairath.

El dramático episodio ocurrió en el Safari World Bangkok, en Tailandia. (Foto: Google Street View)

Después de ser abordado por sorpresa por uno de los felinos, los demás se sumaron al ataque. Se cree que el trabajador fue agredido por seis o siete leones. Además, Kanchanarin sumó un dato escalofriante: “No gritó“.

El episodio causó conmoción en la comunidad del zoo, ya que el cuidador tenía más de 30 años de experiencia como cuidador y nunca había sufrido un hecho semejante. Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las circunstancias que desencadenaron el lamentable suceso.

En la página web de Safari World Bangkok promocionan experiencias inolvidables de cercanía con las especies: “Los visitantes pueden acercarse a animales salvajes como tigres, leones, osos y cebras que se pasean libremente en su hábitat natural". Entre los servicios que ofrece, se encuentra la excursión para darle de comer a los leones y a los tigres, que cuesta 1200 bahts tailandeses, lo que equivale a unos 37 dólares.

Fuente: TN