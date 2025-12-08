El ejército tailandés informó que sus aviones fueron desplegados para “reprimir” el fuego camboyano en Ubon Ratchathani, tras recibir reportes de la muerte del militar alrededor de las 7:00. Según Bangkok, tropas camboyanas habían abierto fuego con armas ligeras y morteros desde las 5:05 de la mañana.

Phnom Penh negó esa versión. A través de un comunicado oficial, sostuvo que fue Tailandia quien atacó primero a las 5:00 y que las fuerzas camboyanas no respondieron. El ministro de Información, Neth Pheaktra, aseguró que cuatro civiles murieron por los bombardeos tailandeses en Oddar Meanchey y Preah Vihear, y que al menos diez personas resultaron heridas.

El choque se produjo un día después de otro episodio de fuego cruzado en la zona de Phu Pha Lek–Phlan Hin Paet Kon, en Sisaket, donde ambos gobiernos también se acusaron mutuamente de iniciar la agresión.

La violencia rompe la frágil calma alcanzada tras los cinco días de combates de julio, que dejaron 48 muertos y 300.000 desplazados temporales. Ese cese de hostilidades, impulsado por el primer ministro malasio Anwar Ibrahim y el presidente estadounidense Donald Trump, derivó en un acuerdo de paz ampliado firmado en Kuala Lumpur en octubre.

Sin embargo, Tailandia suspendió la implementación del pacto el mes pasado, luego de que una mina terrestre mutilara a uno de sus soldados. Camboya rechazó la acusación y atribuyó la explosión a restos de conflictos pasados.

El primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, sostuvo en un mensaje televisado que el país “no desea la violencia”, pero advirtió que su gobierno no tolerará “violaciones de la soberanía”. Camboya, por su parte, afirmó que continúa “vigilante y cautelosa”, y que decidió no responder a los dos ataques para evitar una escalada.

El exmandatario camboyano Hun Sen pidió calma a las tropas de su país y acusó a Tailandia de buscar “arrastrar a Camboya a un conflicto que destruya el alto el fuego”.

