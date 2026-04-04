Hallaron sin vida en Palermo a un enfermero junto a ampollas de Propofol
El hombre tenía 44 años, era oriundo de Entre Ríos y fue hallado tras la denuncia de su hermana. Investigan si murió por intoxicación con propofol y fentanilo.
El hombre tenía 44 años, era oriundo de Entre Ríos y fue hallado tras la denuncia de su hermana. Investigan si murió por intoxicación con propofol y fentanilo.
De esos, 51 tuvieron que ser trasladados a hospitales. Todavía no hay certezas sobre qué motivó el accidente.
El DT valoró el esfuerzo de los futbolistas en el empate y dijo que "vamos a dar pelea en las tres fechas que nos faltan para poder alcanzar el objetivo. Pocos confiaban en este presente, agradezco a los directivos y, sobre todo, a los jugadores por el esfuerzo".
Pese a que permanece “muy afectada”, pudo realizar un relato sobre los hechos ante el juez Marcos Fernández, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 21.
Con gol de Rinaldi, el equipo de Palermo venció a Acasusso. Se jugaron dos tiempos de 30 minutos. En el otro partido, el "Tiburón" también venció 1 a 0 con gol de Gino.
El incidente se produjo en el marco de la Feria Ganadera que se desarrolla en el predio de Palermo. 40 defensores de los derechos de los animales irrumpieron en medio de un concurso de doma de caballos.