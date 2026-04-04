Palermo, tras el empate con 10 en Avellaneda: "Destaco el coraje de los muchachos"

El DT valoró el esfuerzo de los futbolistas en el empate y dijo que "vamos a dar pelea en las tres fechas que nos faltan para poder alcanzar el objetivo. Pocos confiaban en este presente, agradezco a los directivos y, sobre todo, a los jugadores por el esfuerzo".