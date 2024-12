Un feroz e inusual incendio tuvo lugar durante las primeras horas de esta tarde en el Campo de Golf ubicado en la porteña zona de Palermo. El fuego tomó a varios árboles ubicados sobre la calle de Ernesto Tornquist 6397 y sorprendió a los vecinos que caminaban o hacían deporte en los bosques. No hubo víctimas.

Las llamas alcanzaron más de tres metros de altura y rodearon una zona del perímetro del campo, según se vio en videos que se difundieron en las redes sociales. El fuego estuvo concentrado en la zona de arboleda, donde además están las redes a gran altura para que no salgan las pelotas del campo de golf.

El siniestro se focalizó sobre la calle Tornquist, que separa al Campo de Golf del Lago de Regatas. En principio, parte del pasto y dos de los árboles de gran altura fueron tomados por las llamas, y luego se extendió en una zona de 2 metros por 10 metros, aproximadamente.

#incendio en el campo de golf de Palermo en la calle Ventin Alsina 1626. El incendio es de pastizales y arboleda sobre calle Tornquinst. Al momento no informan de lesionados. #same con 5 moviles en el lugar. Trabajan Bomberos de la ciudad. pic.twitter.com/r70zN021UQ — Periodismo_Movil (@PeriodismoMovi3) December 17, 2024

Según informaron oficialmente, el cerco del alambrado que rodea la zona se vio seriamente comprometido por las llamas y el fuego habría tenido su origen en dicho cerco de alambre. Las llamas rápidamente tomaron parte del pasto y también las ramas de los árboles contiguos.

Dotaciones de Bomberos de la Ciudad de Palermo y Belgrano lograron controlar las llamas pasadas las 15.30. También llegaron al lugar ambulancias del SAME, así como personal de la Comisaría 14 C de Policía de la Ciudad. No se reportaron personas heridas.

La entrada al Campo de Golf de la Ciudad, en Palermo, se encuentra en la avenida Ernesto Tornquist 6397. El incendio se generó sobre el final de la hora de actividad, ya que el predio está abierto de martes a domingos entre las 8 y las 16.

Forma parte del centenario corredor deportivo que se despliega en la zona del Parque Tres de Febrero. El primer trazado fue diseñado con ocasión de la creación del Golf Club Argentino, en 1905. Pero la configuración actual llega de 1930, obra de Allister Mackenzie. La entrada es abierta para todos los usuarios que tengan matrícula nacional de la Asociación Argentina de Golf.

