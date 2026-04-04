Un enfermero de 44 años fue encontrado muerto en su departamento de Palermo, ubicado en Fray Justo Santa María al 2400, en la Ciudad de Buenos Aires, tras una denuncia de su hermana que alertó por la falta de contacto.

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La víctima fue identificada como Eduardo Bentancourt, oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, quien residía actualmente en el barrio porteño. Según su perfil profesional, estaba titulado en enfermería en el Instituto de Enseñanza Superior María Inés Elizalde.

De acuerdo con fuentes del caso, los efectivos ingresaron al departamento y lo hallaron sentado en una silla de comedor, con sangre en la boca y sin signos vitales. La investigación busca determinar las causas de muerte, mientras cobra fuerza la hipótesis de una posible intoxicación por sustancias como propofol y fentanilo.

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En el lugar, la Policía secuestró un guante de látex, una jeringa y una importante cantidad de fármacos: ampollas de propofol, lidocaína, difenhidramina, dipirona, hioscina, fentanilo, diclofenac, clonazepam, midazolam, dexametasona, adrenalina, haloperidol, metroclopramida, diazepam, ketorolaco, cloruro de potasio, ceftriaxona, penicilina y succinilcolina.

La causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°21, a cargo del fiscal Carlos Alberto Vasser.

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El caso se da en paralelo a la investigación por las denominadas “propofest”, que salió a la luz tras la muerte del anestesista de 29 años Alejandro Zalazar, ocurrida en circunstancias similares en otro departamento de Palermo.

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Zalazar, apodado “Alito”, se desempeñaba como anestesiólogo de guardia en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y era ex residente del Hospital Rivadavia. En su domicilio se secuestraron medicamentos anestésicos y una bomba de infusión, un equipo médico utilizado para la administración intravenosa de drogas, lo que derivó en una investigación por robos de fármacos, consumo entre profesionales de la salud y la realización de fiestas clandestinas.

Fuente: con información de TN