El episodio se registró pasadas las 9 de la mañana, cuando parte de la estructura cedió de manera repentina mientras había pacientes y trabajadores dentro del establecimiento. Tras el colapso, se activó un amplio operativo de emergencia para evacuar el lugar y asistir a los lesionados.

Ads

Según se informó, el edificio está situado en Medrano al 1174, entre las calles José Antonio Cabrera y Gorriti. Varias ambulancias del SAME trabajaron en el lugar junto a dotaciones de Bomberos Voluntarios, que realizaron tareas de rescate y verificación estructural para descartar nuevos riesgos.

Puede interesarte

Las personas heridas fueron atendidas en el lugar y algunas trasladadas a distintos centros de salud de la zona. Hasta el momento, no se reportaron víctimas fatales, aunque el estado de algunos lesionados era evaluado por los equipos médicos.

Ads

Las autoridades porteñas iniciaron una investigación para determinar las causas del derrumbe y evaluar las condiciones edilicias del centro médico. En paralelo, el inmueble quedó clausurado de manera preventiva.

Fuente: TN

Ads