"Control, chocamos acá. Había un tren". Con ese mensaje, el conductor de la locomotora de la línea San Martín que impactó contra un vagón de material estacionado en el puente de Figueroa Alcorta avisaba del accidente que dejó un saldo de más de 90 heridos.

Fue un mensaje de audio de poco más de un minuto, donde se relatan los instantes posteriores al choque. Allí se registra la incredulidad de los operadores, que reciben la comunicación del maquinista.

“Control, chocamos, nos notificaron en Ocampo y chocamos acá. Kilómetro 5 casi, había un tren ", le avisa. De fondo, se escucha un '"no" incrédulo. "Sí, sí, conductor. Ahí me avisó la guarda que viene con el coche vacío. Le estoy avisando al auxiliar de Palermo a ver si me consigue la vía", responde el interlocutor.

“Ahí el auxiliar de Palermo te había dado la vía para el 53 porque ahí chocó con la liviana. Sí, sí, ahí me dieron la libranza, la 25, no sé si tomaste. Lo llamé varias veces hasta que me la dio y después me consiguió la vía. 9 6 4 tomate precaución, altura kilómetro 5 aproximadamente”, siguen comentando.

Puede interesarte

Los investigadores aguardan a los informes para evaluar hipótesis sobre lo que ocurrió en el viaducto Palermo. Una de las primeras versiones indica que en el lugar la vía hace una curva, por lo que el maquinista no pudo advertir la presencia de una formación detenida. También se especula con que ese tren no debía estar en esa vía y que, sin embargo, la formación que venía de Retiro recibió la autorización para avanzar.

El audio expone el cruce de comunicaciones que siguió al choque que tuvo lugar este viernes a las 10.31, a la altura de la avenida Figueroa Alcorta y Dorrego. El tren había salido 11 minutos antes de Retiro, con destino a Pilar.

"Estamos bien, pero se hicieron bolsa todos. El tren primero se frenó y después arrancó y ahí se sentía el golpazo, venía re lleno. Mi mujer se golpeó la nuca", dijo uno de los hombres que salió del tren y que viajaba junto a su hijo.

Puede interesarte

Mientras que el audio de la comunicación expresa incredulidad, los testimonios de los pasajeros transmitió desesperación y indignación. "Estamos vivos de milagro", alcanzó a decir otro de los afectados, que grabó la escena posterior desde adentro del vagón.

La evacuación duró algo más de 40 minutos. Participaron 60 ambulancias y dos helicópteros, que trasladaron a algunos pasajeros a hospitales. En total 90 personas resultaron heridas y más de la mitad de ellas terminaron en centros médicos.

Fuente: Clarín