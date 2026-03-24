Operativo de seguridad en playas: el municipio prepara la temporada de verano en la costa marplatense

La comuna puso en marcha el operativo de seguridad en playas para la temporada 2025-2026. Habrá guardavidas en servicio desde octubre y una cobertura total durante los meses de mayor afluencia. También se sumaran embarcaciones para reforzar el control en distintos puntos del frente costero.