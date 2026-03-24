Playas: modifican el horario del servicio de guardavidas
El operativo de seguridad en playas en su totalidad se desarrollará entre las 8 y las 19
El operativo de seguridad en playas en su totalidad se desarrollará entre las 8 y las 19
La comuna puso en marcha el operativo de seguridad en playas para la temporada 2025-2026. Habrá guardavidas en servicio desde octubre y una cobertura total durante los meses de mayor afluencia. También se sumaran embarcaciones para reforzar el control en distintos puntos del frente costero.
Fue organizada por la Secretaría de Seguridad a través de Defensa Civil y el cuerpo de guardavidas. El objetivo fue promover el autocuidado, la prevención y el conocimiento del rol de los organismos de emergencia en la costa.
La recolección de residuos funcionará con normalidad y se mantendrán guardias en Salud, Desarrollo Social, Seguridad (incluye balnearios), Obras Sanitarias y cementerios.
Se encuentra en la playa ubicada a la altura del Torreón del Monje. También reforzaron las dependencias de Miramar, Pinamar y Villa Gesell.
Noventa balnearios tendrán guardias desde el viernes al domingo. Buscan reforzar las medidas de seguridad en las playas, ofreciendo un servicio integral de prevención y asistencia.