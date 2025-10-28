Operativo de seguridad en playas: el municipio prepara la temporada de verano en la costa marplatense
La comuna puso en marcha el operativo de seguridad en playas para la temporada 2025-2026. Habrá guardavidas en servicio desde octubre y una cobertura total durante los meses de mayor afluencia. También se sumaran embarcaciones para reforzar el control en distintos puntos del frente costero.
El municipio de General Pueyrredon informó el inicio del operativo de seguridad en playas, que se desarrollará durante toda la temporada de verano con el objetivo de garantizar la protección de vecinos y turistas que disfrutan del mar.
Desde el 1 de octubre comenzó una primera etapa del operativo con guardavidas trabajando todos los días de 11 a 17, en playas seleccionadas. La cobertura se amplía progresivamente hasta alcanzar la totalidad del frente costero.
A partir del 1 de noviembre, el servicio se extenderá a todas las playas de la ciudad con los siguientes horarios:
- Del 1 de noviembre al 8 de marzo, de 8 a 20
- Del 9 al 22 de marzo, de 8 a 19.30
- Del 23 de marzo al 5 de abril, de 8 a 19
El plan incluye además tres embarcaciones fijas ubicadas en los sectores de Puerto Cardiel, Arenera y Cruz del Sur, que servirán para reforzar las tareas de vigilancia y respuesta ante emergencias.
Desde la Secretaria de Seguridad indicaron que el dispositivo se activa en forma progresiva y busca anticiparse al movimiento turístico propio de los meses de calor, asegurando una presencia constante de guardavidas a lo largo del verano.
Con este despliegue, Mar del Plata se prepara para recibir una nueva temporada en sus playas con mayores medidas de prevención y cobertura en todo el frente marítimo.
