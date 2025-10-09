La Municipalidad de General Pueyrredon dio a conocer el esquema de servicios municipales para este viernes 10, con motivo del feriado nacional en conmemoración del Día del Respeto a la Diversidad Cultural (en traslado del domingo 12).

Ads

En materia de salud, los centros de salud que permanecerán abiertos son Ameghino (Luro 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226, kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 número 360, entre 8 y 10) y el Centro 2 (José Hernández y Magallanes). Los vecinos que quieran completar el esquema de vacunación del calendario podrán acercarse al Centro de Salud 1 de la avenida Colón y Salta, de 8 a 18.

Además, habrá guardia odontológica el sábado y domingo de 8 a 14 en el Centro de Salud 1 y solo el sábado en el mismo horario en los CAPS de Batán, Ameghino y Playas del Sur. Ante cualquier emergencia médica, se puede llamar al SAME al 107 las 24 horas y al 109, la línea gratuita de salud mental.

Ads

La Secretaría de Seguridad prestará servicio a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal y el área de Tránsito. Ante cualquier consulta, los vecinos podrán comunicarse con Tránsito al 2234996280 o con Defensa Civil al 103.

En cuanto al servicio de seguridad en playas, se reforzarán los balnearios de diferentes puntos durante el viernes, sábado y domingo.

Ads

Puede interesarte

En este sentido, en octubre dispusieron que contarán con guardias diarias en el horario de 11 a 17 los siguientes balnearios: Alfonsina, Saint Michel, San Sebastián, Alicante, Torreón del Monje, las secciones 0, 1, 2, 3, 4 A y 4 B, 5, 6 y 7 de Playa Grande, el Consorcio Complejo Playa Grande, Punta Cantera IV-V – Waikiki, Arroyo Lobería – Cruz del Sur, y Arroyo Seco II – Manantiales Club de Mar.

Durante el fin de semana largo, se suman a estas playas diferentes balnearios en las zonas más concurridas de la ciudad, ofreciendo un servicio integral de prevención y asistencia.

Asimismo, van a estar funcionales las bases náuticas con una embarcación cada una tanto en Playa Cardiel como en Cabo Corrientes. Este operativo es parte de los esfuerzos continuos del Municipio para promover el disfrute seguro de los espacios públicos y naturales durante todo el año, anticipándose a la temporada de verano.

Ads

Por otro lado, desde el Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR) se informó que la recolección de residuos domiciliaria se realizará con normalidad durante el feriado.

En cuanto al servicio en los cementerios, en el Cementerio La Loma la atención al público será de 8 a 13, y la introducción a Depósito Temporario de féretros se realizará de 9 a 12:30. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 8 a 17:30, y el de avenida Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen lo hará de 8 a 13.

En tanto al Cementerio Parque, la atención al público será de 7:30 a 12, los portones principales y los accesos a nichos y bóvedas permanecerán abiertos de 7 a 17:30. Y el ingreso de servicios fúnebres para sepultura, nicho y bóveda será de 9 a 12.

Puede interesarte

Por su parte, Obras Sanitarias mantendrá sus guardias operativas para garantizar el funcionamiento de los servicios de agua, cloacas y desagües pluviales. Para consultas y reclamos, los vecinos podrán comunicarse por WhatsApp al 223 6948900, llamar al 0810 666 2424 o ingresar al sitio web www.osmgp.gov.ar, que estará habilitado para realizar trámites y gestiones.

Desde el área de Desarrollo Social, el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. En casos de violencia de género se podrá llamar a la línea 144, y ante situaciones de emergencia, comunicarse con el 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden contactar a través de la opción 5 del 147, al teléfono del parador Las Américas 465 0443 o por WhatsApp al 223 5209122.