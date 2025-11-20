La Municipalidad llevó adelante una jornada didáctica en el sector de la Playa Deportiva de Varese, destinada a más de 250 alumnos de 4°, 5° y 6° año de las escuelas primarias EP Nº2, 62, 45 y 15. La actividad fue organizada por la Secretaría de Seguridad, a través de Defensa Civil y el cuerpo de Guardavidas, con el objetivo de promover el autocuidado, la prevención y el conocimiento del rol de los organismos de emergencia en la costa.

La propuesta se desarrolló en un escenario real, permitiendo que los estudiantes aprendieran de manera directa sobre prevención de ahogamientos, señalética del mar, identificación de riesgos y números de emergencia. Desde el inicio, los grupos escolares fueron recibidos por el personal especializado, que los guió en una primera instancia de observación de las señales presentes en la zona.

Luego, los chicos se ubicaron en la arena para participar de una charla introductoria brindada por guardavidas, centrada en los contenidos principales vinculados a la seguridad en playas, el rol del personal afectado al servicio y las medidas de autoprotección.

La jornada continuó con un ejercicio práctico en la arena, que incluyó la identificación de herramientas de salvataje y la simulación de situaciones de emergencia. También se presentó el trabajo de los distintos organismos que intervienen en la respuesta ante siniestros. Posteriormente, se realizó un simulacro de salvataje, seguido de una instancia de observación, evaluación de roles y diálogo con los estudiantes.

Como cierre, los alumnos participaron de una práctica supervisada en el agua, a la altura de la rodilla, para reforzar los conceptos trabajados y vivenciar de manera segura la dinámica del entorno marítimo. Además de aprender, los chicos disfrutaron jugando en el mar.

La iniciativa buscó acercar conocimientos esenciales sobre seguridad costera, fomentar conductas responsables y fortalecer la prevención en uno de los espacios naturales más concurridos de la ciudad.