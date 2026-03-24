El coordinador general de playas, Marcelo Zanetti, informó que se actualizarán los horarios del operativo de seguridad en la costa de cara al cierre de la temporada.

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Desde el Departamento Operativo de Seguridad en Playas y Servicios de Guardavidas, dependiente de la Secretaría de Seguridad, se comunicó que a partir del 23 de marzo el servicio funcionará en un nuevo rango horario.

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Según detalló Zanetti, el operativo de seguridad en playas en su totalidad se desarrollará entre las 8 y las 19 medida que se mantendrá vigente hasta el 5 de abril inclusive.

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La modificación responde a la etapa final de la temporada estival, en la que se ajustan los recursos y la cobertura en función de la disminución progresiva de la afluencia turística.

Desde el área remarcaron la importancia de respetar los horarios establecidos y las indicaciones del personal de guardavidas, con el objetivo de prevenir accidentes y garantizar la seguridad de quienes concurren a las playas.

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