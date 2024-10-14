Bastida viajó a Letonia para pelear el sábado
El boxeador marplatense ya partió con destino a ese país donde el próximo sábado estará peleando ante Bohdan Sobol.
El boxeador marplatense ya partió con destino a ese país donde el próximo sábado estará peleando ante Bohdan Sobol.
El boxeador marplatense volverá a la actividad en Villa Carlos Paz buscando ser campeón argentino SuperMediano ante Nahuel García. Además, pelea "Charly" Vivas.
El "Tornado" habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) antes de viajar a Rusia para enfrentar el 25 de abril a Pavel Sosulin.
El marplatense Lucas Bastida habló en Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de vencer y retirar del profesionalismo a Bohdan Sobol en el triunfo más importante de su carrera.
El marplatense Lucas Bastida pasó la primera etapa de la pelea que tendrá este sábado en Rusia ante Pavel Sosulin por el Cinturón AMB Oro SuperWelter.
Lucas Bastida cayó en el noveno de 10 asaltos ante Pável Sosulin en Rusia y no pudo ganar el Cinturón AMB Oro en SuperWelter.
Luego de ganar el Cinturón Argentino SuperMediano, "El Tornado" volverá a la ciudad en el mes de agosto.
El "Tornado" volverá a pelear en Francia el próximo sábado 21 de diciembre ante Bilel Jkitou por el Cinturón Silver CMB
El marplatense Lucas Bastida habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de su derrota por KO en la novena vuelta ante Pavel Sosulin: "nos mató el cambio horario, no podíamos dormir".
A sólo unas horas de confirmar su presencia en Francia donde pelearía con Bilel Jkitou por el Cinturón Silver WBC, debió bajarse por microfracturas en su mano.
El "Tornado" Lucas Bastida anunció que está en camino a pelear el próximo 25 de octubre nuevamente en Francia ante Bakary Samake con quien se enfrentó y sufrió un duró reves en su carrera.
El marplatense tiene confirmado el Cinturón que tendrá en juego para su regreso al gran escenario internacional el 25 de abril.