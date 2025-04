Una vez más Lucas Bastida tendrá una oportunidad internacional por delante. Esta vez viajará a Rusia este viernes para enfrentar dentro de una semana (el 25 de abril) a Pavel Sosulin en la ciudad de Ufa y buscando ampliar lo que han sido sus experiencias fuera del país.

Antes de emprender un largo recorrido por el planeta hasta llegar a tierras rusas, habló con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) sobre la preparación que ha tenido para este nuevo compromiso: “fue 10 puntos, me estuve preparando con Carlos Juárez en el gimnasio y el boxeo, siempre con el Monkey Box de Ángel Ordaz. Ya veníamos entrenando para otras peleas pero se fueron cayendo, yo tuve una lesión en la mano, pero hoy la verdad que estoy 10 puntos. Vamos a dar el 100 %, hay que buscar el knockout, sé que tengo un boxeador duro delante, que no ha tenido mucho roce”.

Sabe lo que significa meter un KO lejos de casa porque viene de ganarle a Bohdan Sobol en Letonia, pero la historia será distinta ahora, aunque el objetivo parece el mismo: “Siempre hay que tener mente ganadora, estar positivo. Después tengo a favor que la mayoría de las peleas que tengo en mi récord las hice en Buenos Aires, en Mar del Plata habré hecho cuatro o cinco peleas de profesional y ya sé lo que es el ambiente visitante, así que estoy tranquilo. Ya viajé también, estuve peleando en Francia, en Inglaterra, ya perdí y mi rival de hecho no sabe lo que es perder, así que debe estar más nervioso que yo. Voy a usar esas cartas a favor”.

También sabe que tiene puntos fuertes Sosulin donde tratará de hacer su trabajo sobre el marplatense: “Vi que está bien entrenado y labura mucho los golpes al hígado. Tengo que cuidar más que nada golpes al hígado. Arriba capaz que no trabaja tanto pero tira cantidad de manos”, advirtió.

Este viernes a las 14 comenzará un largo camino con destino a la pequeña ciudad de Ufa donde estará peleando exactamente dentro de una semana: “Son cuatro aviones. Desde Mar del Plata me voy a Aeroparque, ahí me tomo otro avión a Dubái, de Dubái me voy a Rusia, me quedo 10 horas en Moscú y de ahí a Ufa que es donde peleo”, relató sobre el viaje.

Un nuevo desafío, una esperanza más que se enciende para la prolífica carrera de Bastida que ahora buscará otra vez lejos de casa, el Cinturón Oro Super Welter para seguir incrementando su récord de 22 victorias (13 KO), 3 derrotas y 1 empate.