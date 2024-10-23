Siempre hay que insistir, porque el trabajo tiene su recompensa. Lucas “El Tornado” Bastida parece ser un ejemplo de ello porque en una pelea extraordinaria, como visitante en el corazón de Letonia, venció por KO al ucraniano Bohdan Sobol para quedarse con el Cinturón Intercontinental Mediano de la IBA. No sólo eso. Terminó retirando del boxeo a su rival.

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Fue una victoria que revive su carrera y sucedió en un momento especial donde había mucho en juego. En diálogo con Marca Deportiva Radio (FM 99.9), el púgil marplatense indicó que “después de tantas cosas que me pasaron fue algo lindo, le dediqué la pelea a mi viejo, fui con esa mentalidad. Con el equipo veníamos entrenando hace un montón para estas cosas, ya lo habíamos demostrado con el “Caña” García y ahora lo demostramos a nivel internacional”.

No fue casualidad, es fruto de un largo trabajo tanto físico técnico, como interno, porque su principal enemigo en el ring era él mismo: “Estuve trabajando un año y pico con el equipo de Ángel Ordaz, enfocándonos en la mente porque físicamente siempre estuve entrenado, era yo que tenía que hacer un click y volver a hacer el que era. Ya canalizo las peleas y los nervios de otra manera”.

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Lucas Bastida en Letonia con su cinturón.

Aceptar con un par de semanas de anticipación un pelea de este tipo, no era el mejor escenario, pero cuando una puerta así se abre, es difícil no queres pasar por ella: “Estábamos buscando pelea y justo surgió ésta ante un boxeador ucraniano que son fuertes, pero estábamos listos para correr ese riesgo”, afirmó Bastida.

Fue una pelea donde pudo aplicar un poco de todo: su golpe letal, su mentalidad y hasta su experiencia para dejar sin chances a un rival que venía 18-0. “Hicimos un plan de pelea con el profe que era de menor a mayor, como hicimos con el “Caña” García (su última pelea donde ganó el título Argentino). Primero era pegarle alguna mano fuerte para que me respete y luego esperar el momento justo para tirar las manos. Como yo tenía la derecha lesionada, le buscamos el punto débil. Cuando empecé a meter manos ya lo sacamos de pelea, se frustró y le tiramos sobre el ring mucha experiencia. El profe me dio la orden de salir a atacar de verdad en el séptimo round y trabajé duro”.

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Ese fue un punto de quiebre para la pelea, porque la sensación que tenía el “Tornado" es que no habría octava vuelta en el colmado estadio de Riga. Sin embargo, volvió a pararse y fue una decisión desafortunada: “Cuando terminó el séptimo round ya estaba liquidado, no quería pelear más. No sé por qué volvió a salir, seguramente lo mandó el equipo técnico porque el festival estaba hecho para él, tenía que ganar su defensa. Le conectamos las manos firmes. Desgraciadamente tuvo fractura de mandíbula, de nariz y hematomas en la cabeza, así que tomaron la decisión de retirarlo el boxeo, que la verdad fue feo. Por un momento festejé y después lo vi y me asusté. Lo llevaron al hospital y quedó internado”.

Ahora todo forma parte del pasado, pero estar frente a semejante desafío era algo muy importante para Bastida y lo tomó como tal: “Me jugué todo, apostamos la carrera entera, íbamos a ver si estaba para cosas grandes o estaba para cosas chicas y nos quedábamos peleando en Argentina. Demostramos que estamos para más”.

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Hubo un largo período de dudas para él. Después de perder con Bakary Samake hace un año y medio, cambió de gimnasio pero las secuelas de esa pelea fueron más allá de eso: “me comí la paliza de mi vida, me costó un año recuperarme”, confesó. En medio tuvo que atravesar el fallecimiento de su padre que era un motor constante en su vida y en el boxeo. “Entré a la pelea con el tema “Mi Viejo” de Piero y yo pensé que lo iba a poner tranquilo, pero tenían unos parlantes gigantes, me encontré con un mundo de gente, el estadio lleno y la verdad que entré pensando en mi viejo, que mi viejo peleaba conmigo. Cuando terminó la pelea le dediqué todo para mi papá. Yo sé que estaba conmigo, él quería que yo triunfe, así que triunfé”.

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El futuro es tan incierto como promisorio ahora que se despejó la niebla y se le allanó el camino. Nadie sabe donde puede terminar peleando o porque nuevo objetivo, pero tiene una idea de lo que podría pasar: “La promotora está interesada en mí, quería traer el boxeo internacional para Argentina, así que creo que me gané la confianza de ellos, saben que trabajo serio y me dijeron que van a tratar de cerrar una chance mundialista o una eliminatoria”, se ilusionó.