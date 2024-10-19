Otra jornada histórica para el boxeo de Mar del Plata. Esta tarde, en Riga, el marplatense Lucas “El Tornado” Bastida volvió a dar un batacazo en condición de visitante superando por KO en el octavo asalto al ucraniano radicado en Letonia, Bohdan Sobol para sacarle el invicto y el Cinturón Internacional de la IBA en categoría Mediano.

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Como hace unos meses atrás lo logró Leonel Ávila, ahora el experimentado púgil de Mar del Plata abrió puertas importantes para su futuro boxístico y volvió a demostrar su gran poder de KO que lo acompañó durante toda su carrera.

No fue un combate fácil de todas maneras. Desde el inicio, los dos se prestaron al intercambio, pero Bastida derribó a su rival en el segundo asalto. Si bien se levantó, la batalla entre ambos continuó porque Sobol se recuperó y empezó a atacar al pupilo de Ángel Ordas.

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Mientras se cubría del ataque rival y no estaba tan activo, Bastida fue entendiendo que su negocio estaba en el contragolpe. Así empezó a hacer un gran trabajo desde el sexto asalto en adelante generándole una fuerte hinchazón alrededor del ojo derecho.

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En el comienzo del octavo asalto, un gancho de izquierda del “Tornado” hizo daño y las piernas del ucraniano flaquearon. Olió sangre y siguió atacando. Una andanada de golpes hizo que Sobol cayera de nuevo sin respuesta y el árbitro decretó el fin del combate. Le costó recuperarse y lo tuvieron que ayudar para bajar del ring.

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Así es Bastida cuando está enfocado y lo terminó demostrando para quedarse con el título Intercontinental Mediano de la IBA sacandose de encima una espina que le había quedado clavada en aquella derrota ante Bakary Samake. Hoy empieza otra etapa en la carrera de Lucas Bastida que hizo todo lo que siempre lo identificó y eso lo llevó a una victoria de las más importantes de su carrera.

Su récord ahora es de 22 triunfos, 3 derrotas y 1 empate; mientras que Bohdan Sobol perdió su invicto y ahora quedó con 18-1.