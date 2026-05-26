Estudiantes del Illia donaron 200 porciones de locro a instituciones sociales
La iniciativa fue impulsada por alumnos de Quinto Año, quienes eligieron las instituciones beneficiarias.
La iniciativa fue impulsada por alumnos de Quinto Año, quienes eligieron las instituciones beneficiarias.
El tradicional encuentro patrio del Colegio Nacional Arturo Illia se realizará el 25 de Mayo y volverá a combinar gastronomía, participación comunitaria y ayuda a entidades de bien público.
Será el sábado 25 de mayo desde las 12 en la institución ubicada en Matheu 4051. El costo anticipado de las porciones es de $5000, aunque también habrá hamburguesas para quienes lo prefieran.
El evento será el domingo 25 de mayo a las 12. Cien porciones de la cocción serán donadas a una institución elegida por los alumnos que participan.
La acción busca juntar fondos para solventar los viajes de estudio de los alumnos de sexto año.
La comida por excelencia para las celebraciones patrias, por su tradición quechua que se extendió por todo el territorio sudamericano.