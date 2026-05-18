El Colegio Nacional Arturo Illia ya puso en marcha la preventa para la edición número 35 de su histórico locro solidario, uno de los eventos más tradicionales de Mar del Plata durante cada 25 de Mayo. Organizado por el Club de Padres y Madres de la institución, el encuentro se realizará el próximo lunes 25 y volverá a reunir a familias, estudiantes, docentes, trabajadores universitarios y vecinos de distintos puntos de la ciudad.

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La preventa permanecerá habilitada hasta el viernes 22 de mayo o hasta agotar stock y puede realizarse de manera anticipada a través de la tienda online del Club de Padres y Madres. Desde la organización remarcaron que el valor promocional solo estará disponible durante ese período y que reservar previamente garantiza contar con la porción el día del evento.

En esta edición habrá dos opciones disponibles: locro tradicional, con un valor de 15 mil pesos, y locro vegano, a 13 mil pesos. Según informaron desde la organización, cada porción está pensada para que puedan comer bien entre dos y tres personas.

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El retiro de las porciones se realizará el lunes 25 de mayo desde las 12 en la sede del colegio, ubicada en Matheu 4051, entre Funes y San Juan. Quienes lo deseen también podrán almorzar directamente en la institución, donde las aulas volverán a transformarse en espacios de comedor para compartir la jornada patria.

El Locro del Illia nació como una iniciativa del Club de Padres, creado cinco años después de la fundación del colegio en 1984. Con el paso del tiempo, la propuesta trascendió el ámbito escolar y se convirtió en una verdadera marca registrada de la ciudad, asociada a la tradición, la solidaridad y el encuentro comunitario.

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Uno de los rasgos que distingue al evento es la participación activa de las familias de los alumnos de quinto año, que son las encargadas de preparar la comida bajo la coordinación del “Locrero Mayor”, Julio Peralta. Desde la organización remarcan que ese trabajo colectivo es parte central de la identidad del locro y del espíritu comunitario que sostiene la propuesta desde hace más de tres décadas.

Además, los propios estudiantes de quinto año eligen mediante votación a qué entidad de bien público se donarán cien porciones de locro o su equivalente económico. La iniciativa busca fomentar el compromiso social y la participación solidaria desde la escuela.

“El locro es identidad. Ya no solo del Illia, sino de Mar del Plata. La gente espera el 25 de Mayo para buscar su porción de excelencia y, a la vez, colaborar con una causa noble”, señaló Sebastián Massa, presidente del Club de Padres.

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Por su parte, María Eugenia Labrunee, integrante de la comisión, destacó el rol de los estudiantes en la organización solidaria. “Lo que más nos emociona es que los chicos de quinto organizan y deciden a quién ayudar. Es acompañar a la educación desde el lugar de las familias”, expresó.

Desde el Club de Padres y Madres recordaron también que las novedades y detalles del evento pueden seguirse a través de las redes sociales oficiales de la institución, en Instagram y Facebook, bajo el usuario @cdpillia.