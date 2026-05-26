Alumnos de Quinto Año del Colegio Illia realizaron la donación de 200 porciones de locro a instituciones benéficas de Mar del Plata, tras la finalización del 35° Locro del Illia, en una acción solidaria destinada a asistir a personas en situación de vulnerabilidad.

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Las porciones fueron entregadas al Hogar de Cristo de la Parroquia Santa Rita y al Parador Las Américas, este último gestionado por la Municipalidad a través de la Secretaría de Desarrollo Social. La selección de las instituciones fue definida por los propios estudiantes, quienes decidieron colaborar con espacios que trabajan con personas en situación de calle y familias vulnerables.

El evento contó con una amplia participación de la comunidad educativa, vecinos de Mar del Plata y Batán, y fue reconocido por el Concejo Deliberante con una Declaración de Interés Cultural y Educativo. La jornada incluyó además la presentación del dúo Mano a Mano, integrado por Walter Canales y Darío Landi, y contó con la presencia de la directora del Colegio Illia, Marcela Harispe.

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“La importancia de este tipo de encuentros es que se ve el trabajo de muchas familias, la colaboración de la sociedad en general y la expresión tangible de la solidaridad”, destacó Sebastián Massa, presidente del Club de Padres.

“No solo se junta dinero para poder afrontar los costos de los viajes que corresponden a los talleres que cursan -en este caso- estudiantes de Quinto Año, también se enlaza con la oportunidad de hacer un gesto solidario con los que menos tienen por medio de otras organizaciones que trabajan bien y que eligen los chicos”, agregó.

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