Guillermo Brown PM

Kimberley no se resignó y lo empató sobre el final
El “Dragón” lo perdía frente a Guillermo Brown pero a los 48 minutos del complemento el ingresado Leonardo Verón lo igualó.
El “Dragón” lo perdía frente a Guillermo Brown pero a los 48 minutos del complemento el ingresado Leonardo Verón lo igualó.
El equipo de Lucas Baldino, de mejor segundo tiempo, ganó como visitante en una de las últimas jugadas del encuentro. El gol lo convirtió Leandro Vella de penal.
Después de una semana complicada por la salida de Coyette, Alvarado le ganó a Brown de Puerto Madryn por 1 a 0 gracias al gol de Mauro Valiente y corto la racha de tres caídas consecutivas.
El entrenador interino del “Torito” dio a conocer la lista de 18 jugadores que concentrarán para el cotejo del domingo a las 15.30 ante Guillermo Brown de Puerto Madryn donde conservará el esquema táctico que venía usando Coyette pero tiene tres dudas.