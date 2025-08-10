Círculo Deportivo de Otamendi empató como local en el “Guillermo Trama" ante Guillermo Brown de Puerto Madryn 0 a 0 por la Reválida del Torneo Federal “A” y sigue sin goles en contra y sin perder desde que llegó Diego Cochas como DT.

En un partido trabado, con pocas situaciones por ambos lados, el empate fue lo más justo y para el “papero” una buena manera de seguir sumando unidades .

Ambos planteles tuvieron problemas para generar fútbol en el primer tramo, pero sobre los 20 minutos de juego, los dos arqueros tuvieron que intervenir con dos muy buenas atajadas para evitar que apareciera la primera ventaja en el cotejo.

La más clara la tuvo Bravo con una doble situación desde afuera del área donde encontró la respuesta del arquero también, pero les faltaba creación y generación de juego, algo que también es lógico por el presente de ambos planteles.

Círculo también trató siempre de buscar a Makarte para hacerse eje de juego, pero le costó tener la claridad necesaria en los metros finales del campo.

(Foto: Edu Machado)

En el complemento, Emanuel Trípodi no estaba conforme con lo que hacía su equipo y metió cuatro cambios desde el minuto cero. Uno de ellos, Giménez, le respondió rápidamente porque generó una de las jugadas más claras del partido. Su definición, dejó sin chances a Báez, pero el balón pegó en el palo y cruzó todo el arco sin ingresar.

Fue la más clara en un desarrollo que tenía más intenciones que posibilidades. Varias veces Círculo trató de meter la pelota en el área rival, pero se encontró con buenas intervenciones del arquero.

Fue un empate 0-0 que le permite de a poco, seguir sumando en la Reválida. Además, desde que llegó Diego Cochas como entrenador, el equipo no recibió goles en tres partidos y acumula un triunfo y dos empates.