Kimberley viajará esta noche hacia la patagonia argentina apuntando a lo que será el duelo ante Guillermo Brown el próximo sábado 5 de junio desde las 14. En caso de ganar, el conjunto de Mariano Mignini se asegurará la permanencia en la categoría y podrá competir nuevamente por una plaza para clasificar a la Copa Argentina 2026.

El buen funcionamiento de los últimos partidos, sumado a los resultados que se fueron dando, tanto propios como ajenos, llevaron a que Kimberley se encuentre a un paso de lograr el primer objetivo de la temporada. Más allá de que el rival tiene un cierre complicado para alcanzar la clasificación, su historia reciente en la segunda categoría del fútbol argentino y la localía lo posicionan en un lugar de alterta para Mignini.

Así, durante las prácticas de la semana, el cuerpo técnico mantuvo los mismos convocados que la semana pasada aunque para emprender el viaje habrá una baja sensible. Se trata de Santiago Vásquez, autor del primer gol ante Sol de Mayo, que por cuestiones personales, no formará parte de la delegación. En su lugar, entre los 19 se metió Jonathan Zárate, otro jugador que ha sumado buenos rendimientos pero por distintas lesiones no ha sumado continuidad.

En este contexto, y durante la práctica formal de fútbol, Mignini probó distintas opciones para reemplazar al volante. El que comenzó en el once fue Tomás Loscalso pero luego varió a Agustín Vázquez e, incluso, con Rodrigo Ríos haciendo la banda.

Así, los que partirán hacia Madryn son: los arqueros Tomás Casas y Diego Aguayo; los defensores Bruno Di Bello, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Hernán Sosa; los volantes Loscalso, Vázquez, Facundo Rojas, Ezequiel Goiburu, Zárate, Mauricio Miori, Leonardo Verón; y los delanteros Braian Cos, Santiago Castillo, Ever Ullúa, Ríos, Áxel Pereyra y Ezequiel Cérica.

El encuentro tendrá lugar en el Estadio "Raúl Conti" desde las 14 y contará con el arbitraje de Jonathan Correa, acompañado por Rodrigo Moreno, Danilo Viola y Marcos Guzmán.