Condenaron a Felipe Pettinato por la muerte de su neurólogo

Felipe Pettinato fue condenado este lunes a tres años de prisión en suspenso en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció tras el incendio ocurrido en mayo de 2022 en el departamento del acusado, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.