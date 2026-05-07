La justicia ordenó la prisión domiciliaria para Felipe Pettinato
Se lo investiga por falsificación de documentos privados y estafas reiteradas
Se lo investiga por falsificación de documentos privados y estafas reiteradas
Felipe Pettinato fue condenado este lunes a tres años de prisión en suspenso en el juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo, quien falleció tras el incendio ocurrido en mayo de 2022 en el departamento del acusado, ubicado en el barrio porteño de Belgrano.
El proceso judicial por el incendio que causó la muerte del médico Melchor Rodrigo entra en su etapa decisiva. La familia de la víctima expuso su acusación ante el tribunal y reclamó una dura condena para el imputado.
El mediático es acusado por abuso sexual en perjuicio de una menor. Esta causa se tramita en paralelo a la investigación del incendio que ocurrió en el departamento del imputado.