Los panelistas de LAM (América) analizaron la causa penal en la que Felipe Pettinato es acusado por el presunto abuso sexual de la hermanastra de Sofía Colosante, su expareja.

Según dijo la panelista Fernanda Iglesias, quien dialogó con el abogado de la víctima, el hecho ocurrió en 2019. Cuando Pettinato vivía en la casa del padre de Sofía Colosante.

El padre de la víctima vivía con su esposa y tenía dos hijos, una nena y un varón. De acuerdo con la denuncia que relató la panelista, una noche Felipe Pettinato se levantó para agarrar una bebida y cuando regresaba a la habitación tocó a la nena quien estaba acostada con el celular en otra habitación.

Fernanda Iglesias explicó que en ese momento, “la nena no dijo nada, pero empezó a tener mal rendimiento escolar, engordó mucho y estos detalles no pasaron desapercibidos por su madre, quien se dio cuenta de que algo pasaba”.

“Muchos meses después la nena lo contó a su mamá. La familia se juntó una noche con Felipe y él dijo que no sabía, que no tenía ni idea, y como él no pidió disculpas ni lo reconoció (el delito) lo denunciaron. Se hicieron pericias psicológicas y dijeron que es imputable. Además se comprobó que la chica tuvo algún tipo de abuso que deberán comprobar si fue él (por Pettinato)”, agregó Iglesias.

Según la información que el abogado de la víctima compartió con la panelista, el juicio comenzará el próximo el 23 de abril. En ese debate oral Felipe Pettinato enfrentará a un delicada acusación. Además se da la particularidad que uno de los testigos que debía declarar a favor del mediático era el neurólogo que lo atendía, quien murió en el incendio que ocurrió en el departamento del acusado en mayo de 2022.

