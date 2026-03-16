El juicio por la muerte del neurólogo Melchor Rodrigo avanza hacia su definición con el inicio de los alegatos ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°14. En esta etapa, la querella presentó su acusación contra Felipe Pettinato y pidió que sea condenado por el incendio ocurrido en mayo de 2022 en un departamento del barrio porteño de Belgrano, donde el médico sufrió las quemaduras que le provocaron la muerte.

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Durante la audiencia, el abogado de la familia de la víctima sostuvo que el fuego no fue un accidente y que Pettinato provocó el incendio de manera intencional. Según la acusación, el fuego comenzó en el living del departamento, sobre el sillón donde Rodrigo estaba dormido.

La querella remarcó además que el acusado no prestó ayuda durante el incendio y cuestionó su actitud posterior al hecho. También mencionó como agravante una condena previa que tiene Pettinato.

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En las próximas audiencias será el turno de los alegatos de la fiscalía y de la defensa. Luego de esa etapa, el tribunal deberá definir el veredicto en la causa.

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