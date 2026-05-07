La Justicia ordenó la detención domiciliaria de Felipe Pettinato en una causa que lo investiga por falsificación de documentos privados y estafas reiteradas. El fallo fue dictado por el juez Javier Sánchez Sarmiento en el día de ayer, Martes 6 de Mayo.

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Se lo procesó por 27 hechos de estafa y 28 de falsificación. La acusación indica que Pettinato habría utilizado recetarios a nombre del neurólogo fallecido, Melchor Rodrigo, para adquirir medicamentos controlados.

Solo podrá salir de su domicilio para continuar con sus tratamientos de rehabilitación por consumo problemático de sustancias.

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Esta nueva medida se suma a su situación procesal previa, ya que recientemente había recibido una condena de 3 años de prisión en suspenso en una causa unificada que incluía el incendio en el que murió Melchor Rodrigo y una denuncia por abuso sexual. Al tratarse de una nueva causa, la defensa ya manifestó que apelará la decisión.

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