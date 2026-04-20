La resolución fue dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal N°14, que consideró la responsabilidad de Pettinato en el hecho. Al tratarse de una pena en suspenso, no irá preso de manera inmediata, aunque deberá cumplir las condiciones que establezca la Justicia. Además, deberá entregar una muestra genética al Registro de Abusadores por una condena previa.

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Durante la audiencia final, Pettinato optó por no decir sus últimas palabras antes del veredicto. A lo largo del proceso judicial tampoco había declarado. En el debate participaron más de 15 testigos y peritos que reconstruyeron lo ocurrido la madrugada del incendio.

La causa mostró fuertes diferencias entre las partes. La querella, representando a la familia de la víctima, había pedido una condena de 15 años de prisión. En cambio, la fiscalía sostuvo que se trató de un hecho culposo y solicitó una pena menor de cuatro años y siete meses. La defensa, por su parte, reclamó la absolución.

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El caso tuvo una fuerte repercusión pública por tratarse del hijo de Roberto Pettinato y por las circunstancias en las que murió el médico, quien sufrió quemaduras gravísimas en el incendio.



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