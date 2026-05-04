Buscan blanquear empleo con alivio fiscal para empresas
El Gobierno puso en marcha un esquema que apunta a incorporar trabajadores informales al sistema, con rebajas en aportes durante varios años y condiciones específicas para acceder.
El Gobierno puso en marcha un esquema que apunta a incorporar trabajadores informales al sistema, con rebajas en aportes durante varios años y condiciones específicas para acceder.
El doctor en Economía, Eugenio Actis Di Pasquale, analizó los resultados del Informe Sociolaboral de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional.
Un relevamiento privado mostró que el salario principal ya no alcanza para cubrir los costes mensuales en gran parte de los hogares.
Walter Gregoracci, director de Economía del Conocimiento del Municipio, destacó el crecimiento del Distrito Tecnológico a cuatro años de su creación y aseguró que Mar del Plata ya es un imán para empresas y talentos del sector.
El Municipio conecta a vecinos con empresas locales y brinda herramientas para mejorar la empleabilidad. Actualmente, hay 144 búsquedas activas en la página oficial.
En una lucha continua de los empleados por mantener sus puestos de trabajo, con el apoyo de UTEDYC, se están cumpliendo las vías formales e informales de reclamo en el Ministerio de Trabajo, por vía judicial, visibilizando la situación con la comunidad.